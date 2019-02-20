От схода снега с крыш в Ижевске пострадал один человек и несколько автомобилей
Прокуратура Первомайского района проводит проверку по факту падения снега на жительницу Ижевска. Это произошло на улице Орджоникидзе 18 февраля. Женщина шла около многоквартирного дома, на втором этаже которого живут люди, а на первом расположен магазин. Прямо на пострадавшую свалилась снежная глыба с крыши. Ее доставили в городскую больницу №7. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму.
Как стало известно «Комсомольской правде», после инцидента завалы снега неожиданно быстро исчезли с крыши. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять надзорные органы. Есть информация, что от схода снега уже пострадали не только люди, но и несколько автомобилей.
Муниципальная милиция Ижевска сообщала, что в этом сезоне уже составлено 88 протоколов за снежные навесы и сосульки. Общая сумма штрафов за «зимние протоколы» составила около 1 млн рублей.
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ВАЖНО!
КТО ДОЛЖЕН ЧИСТИТЬ КРЫШИ?
По правилам благоустройства уборкой снега и сосулек с крыш должна заниматься управляющая компания или ТСЖ. А вот за козырек балкона отвечает сам собственник. Если он не может самостоятельно почистить его, он должен обратиться в управляющую компанию, которая за деньги или бесплатно окажет такую услугу.
КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ КРЫШИ?
При снегопаде чистить крыши должны также ежедневно, до 10 утра. В тихую, бесснежную погоду делать это можно реже - главное, чтобы высота не превышала норму. Отметим, что снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в тот же день. А на местах очистки должны быть установлены знаки и ограждения.
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Для начала, конечно, стоит решить вопрос «миром» и позвонить в свою УК или ТСЖ (номера указаны в квитанциях) и оставить диспетчеру заявку. Реакция на сосульки должна быть незамедлительной - их тут же должны убрать. С сугробами сложнее. Через 2 часа после заявки представитель компании должен явиться на место и составить акт о некачественном содержании общего имущества. Далее двор должны почистить в самые короткие сроки.
Если реакции нет, обращайтесь по следующим адресам:
* В муниципальную милицию (ул. Пушкинская, 276, 41-43-11) или прислать письмо на почту umm@izh.ru. Для большей эффективности приложите к заявлению фото неубранной территории. Реагируют на такие обращения, как правило, быстро.
* Еще один орган защиты - Госжилинспекция Удмуртии (улица М. Горького, 73, 39-00-01, shiur@inbox.ru). К заявлению также желательно приложить фотографии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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