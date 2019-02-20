От схода снега с крыш в Ижевске пострадал один человек и несколько автомобилей

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-20T11:48:30+03:00

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Прокуратура Первомайского района проводит проверку по факту падения снега на жительницу Ижевска. Это произошло на улице Орджоникидзе 18 февраля. Женщина шла около многоквартирного дома, на втором этаже которого живут люди, а на первом расположен магазин. Прямо на пострадавшую свалилась снежная глыба с крыши. Ее доставили в городскую больницу №7. По предварительным данным, она получила закрытую черепно-мозговую травму.

Как стало известно «Комсомольской правде», после инцидента завалы снега неожиданно быстро исчезли с крыши. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять надзорные органы. Есть информация, что от схода снега уже пострадали не только люди, но и несколько автомобилей.

Муниципальная милиция Ижевска сообщала, что в этом сезоне уже составлено 88 протоколов за снежные навесы и сосульки. Общая сумма штрафов за «зимние протоколы» составила около 1 млн рублей.

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ВАЖНО!

КТО ДОЛЖЕН ЧИСТИТЬ КРЫШИ?

По правилам благоустройства уборкой снега и сосулек с крыш должна заниматься управляющая компания или ТСЖ. А вот за козырек балкона отвечает сам собственник. Если он не может самостоятельно почистить его, он должен обратиться в управляющую компанию, которая за деньги или бесплатно окажет такую услугу.

КАК ЧАСТО ДОЛЖНЫ ЧИСТИТЬ КРЫШИ?

При снегопаде чистить крыши должны также ежедневно, до 10 утра. В тихую, бесснежную погоду делать это можно реже - главное, чтобы высота не превышала норму. Отметим, что снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в тот же день. А на местах очистки должны быть установлены знаки и ограждения.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?

Для начала, конечно, стоит решить вопрос «миром» и позвонить в свою УК или ТСЖ (номера указаны в квитанциях) и оставить диспетчеру заявку. Реакция на сосульки должна быть незамедлительной - их тут же должны убрать. С сугробами сложнее. Через 2 часа после заявки представитель компании должен явиться на место и составить акт о некачественном содержании общего имущества. Далее двор должны почистить в самые короткие сроки.

Если реакции нет, обращайтесь по следующим адресам:

* В муниципальную милицию (ул. Пушкинская, 276, 41-43-11) или прислать письмо на почту umm@izh.ru. Для большей эффективности приложите к заявлению фото неубранной территории. Реагируют на такие обращения, как правило, быстро.

* Еще один орган защиты - Госжилинспекция Удмуртии (улица М. Горького, 73, 39-00-01, shiur@inbox.ru). К заявлению также желательно приложить фотографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU