Женщина пострадала от снега, который сошел с крыши одного из домов в Ижевске
В Ижевске прокуратура начала проверку по факту схода снега с крыши здания, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- 18 февраля в больницу была доставлена женщина, которая пострадала от схода снега с крыши нежилого здания на улице Орджоникидзе, - сообщает ведомство.
Прокуратура проверит исполнение обязанностей по надлежащему содержанию имущества. По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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