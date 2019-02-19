2019-02-19T16:48:11+03:00
Происшествия

Женщина пострадала от снега, который сошел с крыши одного из домов в Ижевске

Прокуратура начала проверку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске прокуратура начала проверку по факту схода снега с крыши здания, в результате которого пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- 18 февраля в больницу была доставлена женщина, которая пострадала от схода снега с крыши нежилого здания на улице Орджоникидзе, - сообщает ведомство.

Прокуратура проверит исполнение обязанностей по надлежащему содержанию имущества. По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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