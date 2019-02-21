Под Ижевском бешеная собака покусала трех человек, в том числе двух детей

СЕГОДНЯ 06:24 2019-02-21T06:24:41+03:00

Еще был случай нападения бешеной лисы на двух человек

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В Завьяловском районе Удмуртии уже дважды были случаи нападения бешеных животных на человека. Как сообщает пресс-служба администрации района, это было с 14 по 15 февраля в сельском поселении «Кияикское». Сначала в одной из деревень от укусов собаки пострадали три человека: 33-летняя женщина, 17-летний подросток и 12-летний мальчик.

- Второй случай зарегистрирован на территории села Азино, где от нападения лисы пострадали два человека: женщина 1985 г.р. и мальчик 2000 г.р. В этот же день пострадавшие были направлены в медицинские учреждение для проведения лечебно-профилактической иммунизации, - сообщили в администрации.

Ветеринарная служба напоминает, что источником вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. Однако наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU