Неизвестные сломали несколько ледовых скульптур у Михаило-Архангельского собора в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-20T16:36:00+03:00

Еще не разрушенные скульптуры Фото: Андрей Поздеев

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, на территории у Михаило-Архангельского кафедрального собора обнаружили шесть сломанных ледяных скульптур. Об этом сообщают на официальной странице Фестиваля ангелов и архангелов.

- Нужно залеплять щели, чистить скульптуры, огребать снег от скульптур (сильно завалены), чинить сломанные скульптуры (сломали 6 скульптур, одну можно починить) - работы много, - написали на странице.

Скульптуры сломали в понедельник ночью. Охранник собора рассказал, что на камерах наблюдения были замечены два молодых человека, лица которых не смогли разглядеть. Позже выяснилось, что хулиганы также разбили фонари у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

- Восстановлению, к сожалению, скульптуры не подлежат. На данный момент мы находимся у собора и пытаемся восстановить одну уцелевшую скульптуру. По-хорошему, в полицию бы заявить, чтобы поймать хулиганов, но делать этого не стали, - прокомментировал куратор фестиваля Роман Постников.

Напомним, Фестиваль ангелов и архангелов открылся у Михаило-Архангельского кафедрального собора 19 января. Большой фоторепортаж на сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Набережной ижевского пруда открылась галерея ледяных скульптур в рамках фестиваля «Удмуртский лед». Вы только посмотрите, какое это чудо! Больше фото прекрасных творений по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии назначили и.о. руководителя управления СК России по республике.

Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов в Ижевске 2019.Восьмой ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов в Ижевске, Ангелфест 2019

ИСТОЧНИК KP.RU