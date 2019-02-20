2019-02-20T16:36:00+03:00
Общество

Неизвестные сломали несколько ледовых скульптур у Михаило-Архангельского собора в Ижевске

Сломанными оказались шесть скульптур
Дарья ПОРСЕВА
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Еще не разрушенные скульптуры Фото: Андрей ПоздеевЕще не разрушенные скульптуры Фото: Андрей Поздеев
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В Ижевске, на территории у Михаило-Архангельского кафедрального собора обнаружили шесть сломанных ледяных скульптур. Об этом сообщают на официальной странице Фестиваля ангелов и архангелов.

- Нужно залеплять щели, чистить скульптуры, огребать снег от скульптур (сильно завалены), чинить сломанные скульптуры (сломали 6 скульптур, одну можно починить) - работы много, - написали на странице.

Скульптуры сломали в понедельник ночью. Охранник собора рассказал, что на камерах наблюдения были замечены два молодых человека, лица которых не смогли разглядеть. Позже выяснилось, что хулиганы также разбили фонари у Михаило-Архангельского кафедрального собора.

- Восстановлению, к сожалению, скульптуры не подлежат. На данный момент мы находимся у собора и пытаемся восстановить одну уцелевшую скульптуру. По-хорошему, в полицию бы заявить, чтобы поймать хулиганов, но делать этого не стали, - прокомментировал куратор фестиваля Роман Постников.

Напомним, Фестиваль ангелов и архангелов открылся у Михаило-Архангельского кафедрального собора 19 января. Большой фоторепортаж на сайте.

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Ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов в Ижевске 2019.Восьмой ледовый фестиваль Ангелов и Архангелов в Ижевске, Ангелфест 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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