«Хочу домой»: Милые кошечки и коты будут ждать жителей Ижевска 24 марта
В воскресенье, 24 марта, в Ижевске вновь пройдет пушистый фестиваль «Хочу домой». Организаторы будут искать новых хозяев для кошек и котов. Рассказывают, что будет полсотни гладкошерстных и пушистых, маленьких и больших, ласковых и не очень, пока ещё бесхозяйных хвостатых.
А еще ждут интересные мастер-классы, зажигательные восточные танцы, песочное шоу, буфет, фотобудка. Все это будет сопровождаться звуками флейты и живым вокалом.
Когда: 24 марта, с 12.00 до 16.00
Где: ТРК «Италмас», ул. Автозаводская, 2а
Вход свободный, с собой стоит взять паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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