«Хочу домой»: Милые кошечки и коты будут ждать жителей Ижевска 24 марта

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-21T07:17:03+03:00

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В воскресенье, 24 марта, в Ижевске вновь пройдет пушистый фестиваль «Хочу домой». Организаторы будут искать новых хозяев для кошек и котов. Рассказывают, что будет полсотни гладкошерстных и пушистых, маленьких и больших, ласковых и не очень, пока ещё бесхозяйных хвостатых.

А еще ждут интересные мастер-классы, зажигательные восточные танцы, песочное шоу, буфет, фотобудка. Все это будет сопровождаться звуками флейты и живым вокалом.

Когда: 24 марта, с 12.00 до 16.00

Где: ТРК «Италмас», ул. Автозаводская, 2а

Вход свободный, с собой стоит взять паспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU