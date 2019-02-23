2019-02-23T09:52:18+03:00
Общество

Олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Гайдарбек Гайдарбеков приедут в Ижевск на финал командного Кубка России по боксу

Соревнования пройдут в ижевском цирке с 25 февраля по 2 марта
Валерия ШАНЬГИНА
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Финал командного Кубка России по боксу пройдет в Ижевске с 25 февраля по 2 марта. В соревнованиях примут участие боксеры в возрасте от 19 до 40 лет из 10 федеральных округов России. Турнир посвятили 100-летию легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Удмуртию на соревнованиях будут представлять Кирилл Никифоров, Максима Чернышев и Ованес Снхчян. Приедут и именитые спортсмены – олимпийские чемпионы Гайдарбек Гайдарбеков и Шамиль Сабиров, чемпионы мира Валерий Рачков и Евгений Макаренко. Возможно, посетят столицу Удмуртии и чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев и олимпийский чемпион Александр Поветкин.

Торжественное открытие финала Кубка России, пройдет 26 февраля в 17:30 в ледовом дворце «Олимпиец», а бои пройдут в государственном цирке Удмуртии. Вход свободный, билеты можно будет приобрести перед боями.

Отметим, Кубок России по боксу состоится в Ижевске уже в второй раз.

- Сейчас в Ижевске 12 залов для тренировок по боксу, интерес к нему как к олимпийскому виду спорта растет, в том числе и через нашу совместную работу с администрацией. Мы открываем новые залы и помещения для тренировок. Ребята, которые занимаются платно, теперь тоже начинают принимать участие в соревнованиях и турнирах. В прошлом году бокс был признан на территории республики приоритетным и базовым видом спорта. Удмуртия получила олимпийский резерв, – рассказал на пресс-конференции руководитель дирекции Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе Сергей Стрелков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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