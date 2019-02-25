2019-02-25T16:52:39+03:00
Общество

Февраль 2019 года самый снежный за всю зиму в Удмуртии

Текущая неделя ожидается такой же снежной
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии февраль в этом году стал самым снежным за всю зиму. Об этом сообщила Начальник отдела гидрометобслуживания республики Алла Шумихина.

За неполный месяц выпало уже две с половиной нормы снежного покрова. В связи с продолжительными снегопадами в Ижевске введен режим повышенной готовности. На текущую неделю прогноз неутешительный – снегопады продолжат атаковать Ижевск, особенно под конец недели.

По данным сервиса Яндекс Погода, 26 февраля, во вторник, температура днем −8…−6 градусов, ночью −10…−9 градусов, небольшой снег.

27 февраля, в среду, температура днем −6…−5 градусов, ночью −9…−8 градусов, небольшой снег.

28 февраля, в четверг, температура днем −7…−5 градусов, ночью −6 градусов, небольшой снег.

1 марта, в пятницу, температура днем −3 градуса, ночью −4 градуса, небольшой снег.

2 марта, в субботу, температура днем −2 градуса, ночью −8…−6 градусов, небольшой снег.

3 марта, в воскресенье, температура днем −6 градусов, ночью −11…−10 градусов, небольшой снег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии завершились Республиканские зимние спортивные игры. На церемонии закрытия объявили победителей и призеров.

Быть ли паводку? Когда в Ижевске наступит весна, и ждать ли жителям подтоплений.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве
«Подручные средства - ведра и альпинистское снаряжение»: как школьники из Удмуртии строили самого высокого снеговика
Tele2 обеспечит LTE-покрытием 96% жителей Удмуртии
Республиканские зимние сельские игры в 2020 году пройдут в селе Завьялово
На 1 января 2019 года в Удмуртии число браков сократилось на 12%
Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске
На улицы Ижевска вышел новый троллейбус с автономным ходом
На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей
Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции
Прямая трансляция эфира с председателем гордумы на радио «Комсомольская правда»-Ижевск
Два автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске
Улица Благодатная появится в Ижевске
У ижевчанки под предлогом снятия порчи украли деньги и ювелирные украшения
Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения
По делу взрыва дома на улице Удмуртской в Ижевске признали пострадавшими почти 460 человек
Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске