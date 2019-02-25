Февраль 2019 года самый снежный за всю зиму в Удмуртии
В Удмуртии февраль в этом году стал самым снежным за всю зиму. Об этом сообщила Начальник отдела гидрометобслуживания республики Алла Шумихина.
За неполный месяц выпало уже две с половиной нормы снежного покрова. В связи с продолжительными снегопадами в Ижевске введен режим повышенной готовности. На текущую неделю прогноз неутешительный – снегопады продолжат атаковать Ижевск, особенно под конец недели.
По данным сервиса Яндекс Погода, 26 февраля, во вторник, температура днем −8…−6 градусов, ночью −10…−9 градусов, небольшой снег.
27 февраля, в среду, температура днем −6…−5 градусов, ночью −9…−8 градусов, небольшой снег.
28 февраля, в четверг, температура днем −7…−5 градусов, ночью −6 градусов, небольшой снег.
1 марта, в пятницу, температура днем −3 градуса, ночью −4 градуса, небольшой снег.
2 марта, в субботу, температура днем −2 градуса, ночью −8…−6 градусов, небольшой снег.
3 марта, в воскресенье, температура днем −6 градусов, ночью −11…−10 градусов, небольшой снег.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Удмуртии завершились Республиканские зимние спортивные игры. На церемонии закрытия объявили победителей и призеров.
Быть ли паводку? Когда в Ижевске наступит весна, и ждать ли жителям подтоплений.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»