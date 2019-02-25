Февраль 2019 года самый снежный за всю зиму в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-25T16:52:39+03:00

Текущая неделя ожидается такой же снежной

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В Удмуртии февраль в этом году стал самым снежным за всю зиму. Об этом сообщила Начальник отдела гидрометобслуживания республики Алла Шумихина.

За неполный месяц выпало уже две с половиной нормы снежного покрова. В связи с продолжительными снегопадами в Ижевске введен режим повышенной готовности. На текущую неделю прогноз неутешительный – снегопады продолжат атаковать Ижевск, особенно под конец недели.

По данным сервиса Яндекс Погода, 26 февраля, во вторник, температура днем −8…−6 градусов, ночью −10…−9 градусов, небольшой снег.

27 февраля, в среду, температура днем −6…−5 градусов, ночью −9…−8 градусов, небольшой снег.

28 февраля, в четверг, температура днем −7…−5 градусов, ночью −6 градусов, небольшой снег.

1 марта, в пятницу, температура днем −3 градуса, ночью −4 градуса, небольшой снег.

2 марта, в субботу, температура днем −2 градуса, ночью −8…−6 градусов, небольшой снег.

3 марта, в воскресенье, температура днем −6 градусов, ночью −11…−10 градусов, небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU