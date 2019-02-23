За уборку дворов – «неуд»: в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-23T12:56:08+03:00

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23 февраля в Ижевске ввели режим повышенной готовности. Причиной стал снегопад. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Сегодня же в администрации пройдет комиссия по ЧС, в которой примут участие управляющие компании, МЧС и другие службы

- Максимальный акцент на дворовых территориях и межквартальных. С магистральными улицами мы на твердую «тройку» справляемся. За межквартальные проезды и дворы надо ставить «неуд». Дворы должны быть чистые! Не должно быть никаких преград для проезда Регоператора, пожарных и МЧС, карет скорой помощи, - заявил Олег Бекмеметьев.

Ответственность за уборку нега во дворах и межквартальных проездах глава возложил на управляющие компании и посоветовал при нехватке собственных ресурсов обращаться за помочью к главам районов.

Муниципальной милиции Олег Бекмеметьев поручил организовать график обхода всех дворовых территорий.

- Где есть проблемные вопросы к Управляющим компаниям принимать самые жесткие меры, - добавил он.

Отметим, к очистке города от снега подключаются и крупные промышленные предприятия Ижевска. Так, «Купол» уже выделил 5 машин, а «Радиозавод» и «Аксион» просчитывают возможности.

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ИСТОЧНИК KP.RU