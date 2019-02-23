2019-02-23T12:56:08+03:00
Общество

За уборку дворов – «неуд»: в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Власти будут жестко контролировать очистку города
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: Эдуард КариповФото: Эдуард Карипов
Изменить размер текста:

23 февраля в Ижевске ввели режим повышенной готовности. Причиной стал снегопад. Об этом журналистам сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Сегодня же в администрации пройдет комиссия по ЧС, в которой примут участие управляющие компании, МЧС и другие службы

- Максимальный акцент на дворовых территориях и межквартальных. С магистральными улицами мы на твердую «тройку» справляемся. За межквартальные проезды и дворы надо ставить «неуд». Дворы должны быть чистые! Не должно быть никаких преград для проезда Регоператора, пожарных и МЧС, карет скорой помощи, - заявил Олег Бекмеметьев.

Ответственность за уборку нега во дворах и межквартальных проездах глава возложил на управляющие компании и посоветовал при нехватке собственных ресурсов обращаться за помочью к главам районов.

Муниципальной милиции Олег Бекмеметьев поручил организовать график обхода всех дворовых территорий.

- Где есть проблемные вопросы к Управляющим компаниям принимать самые жесткие меры, - добавил он.

Отметим, к очистке города от снега подключаются и крупные промышленные предприятия Ижевска. Так, «Купол» уже выделил 5 машин, а «Радиозавод» и «Аксион» просчитывают возможности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сегодня в Ижевске чистят от снега городские магистрали. Не оставляйте автомобили на обочинах (график очистки)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка
Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления
С начала сезона в Ижевске выпало 25 миллионов кубометра снега
Ижевчане могут выиграть полет в аэротрубе
Олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Гайдарбек Гайдарбеков приедут в Ижевск на финал командного Кубка России по боксу
Магистрали Ижевска очистят от снега 23 февраля
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева взяла «серебро» на Кубке России
Пробки в Ижевске достигли 9 баллов
В Ижевске пройдет автомобильный флешмоб в честь 100-летия Михаила Калашникова
В Ижевске один из фигурантов дела ритуальщиков-вымогателей будет под стражей два месяца
В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега
Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на чемпионате Европы
Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов после избиения попал в больницу
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского
В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска
21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр в Удмуртии
В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева упала в финале Кубка России
Конкурс на «Самого лучшего папу»: почти 100 ижевчан прислали свои фото
На ремонт тротуаров в Ижевске требуется более 420 миллионов рублей
Сильный снегопад ожидается в Удмуртии
Снеговика высотой 10 метров слепили в Удмуртии
Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате