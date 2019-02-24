2019-02-24T12:25:27+03:00
Происшествия

Житель Ижевска не сможет работать с детьми 10 лет из-за интимной переписки с ребенком

Еще его ждет лишение свободы на срок 5 лет и 5 месяцев
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: bloknot-voronezh.ruФото: bloknot-voronezh.ru
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Ленинский районный суд Ижевска вынес приговор местному жителю за развратные действия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, он в феврале – мае 2017 года в социальной сети вел сексуальную переписку с ребенком, чем оказал развращающее влияние на ее развитие и воспитание.

- Судом ему назначено наказание в виде 5 лет 5 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми на 10 лет и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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