Водитель «Хендай» погиб в Удмуртии, столкнувшись с фурой

СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-23T16:03:27+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 февраля, около 08:16 на трассе «Елабуга—Пермь». На 151 километре дороги, около села Пугачево в Малопургинском районе, 28-летний водитель «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с МАЗом.

Как сообщили в дежурной части ГИБДД Удмуртии, водитель легковушки скончался от полученных травм. По сообщению очевидцев, он не справился с управлением из-за высокой скорости.

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ИСТОЧНИК KP.RU