2019-02-23T16:03:27+03:00
Происшествия

Водитель «Хендай» погиб в Удмуртии, столкнувшись с фурой

ДТП произошло 23 февраля
Валерия ШАНЬГИНА
Поделиться:
Фото: ИГГСФото: ИГГС
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 февраля, около 08:16 на трассе «ЕлабугаПермь». На 151 километре дороги, около села Пугачево в Малопургинском районе, 28-летний водитель «Хендай» не справился с управлением и столкнулся с МАЗом.

Как сообщили в дежурной части ГИБДД Удмуртии, водитель легковушки скончался от полученных травм. По сообщению очевидцев, он не справился с управлением из-за высокой скорости.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка. Вероятно, парень ушел из дома, обидевшись на семью (подробнее)

С начала сезона в Ижевске выпало 25 миллионов кубометра снега. В ближайшие дни снега станет еще больше (подробнее)

Олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Гайдарбек Гайдарбеков приедут в Ижевск на финал командного Кубка России по боксу. А спортсмены приедут из 10 федеральных округов (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Какие дворы будут чистить 24 февраля?
В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка
Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления
С начала сезона в Ижевске выпало 25 миллионов кубометра снега
За уборку дворов – «неуд»: в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за снегопада
Ижевчане могут выиграть полет в аэротрубе
Олимпийские чемпионы Шамиль Сабиров и Гайдарбек Гайдарбеков приедут в Ижевск на финал командного Кубка России по боксу
Магистрали Ижевска очистят от снега 23 февраля
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева взяла «серебро» на Кубке России
Пробки в Ижевске достигли 9 баллов
В Ижевске пройдет автомобильный флешмоб в честь 100-летия Михаила Калашникова
В Ижевске один из фигурантов дела ритуальщиков-вымогателей будет под стражей два месяца
В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега
Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на чемпионате Европы
Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов после избиения попал в больницу
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского
В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска
21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр в Удмуртии
В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева упала в финале Кубка России
Конкурс на «Самого лучшего папу»: почти 100 ижевчан прислали свои фото
На ремонт тротуаров в Ижевске требуется более 420 миллионов рублей
Сильный снегопад ожидается в Удмуртии
Снеговика высотой 10 метров слепили в Удмуртии
Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате