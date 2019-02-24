2019-02-24T17:01:00+03:00
Спорт

Биатлонист из Удмуртии поедет на Чемпионат мира

Он вошел в состав сборной России
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: IBUФото: IBU
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Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын вошел в состав сборной России, и поедет на Чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Остерсунде. Как сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, есть возможность включить в заявку восемь человек.

- Но пока смотрим, надо ли нам столько много и для чего. Сначала проанализируем, кто побежит какие гонки и от этого будем выбирать состав на чемпионат мира, - сообщил порталу news.ru Владимир Драчев.

Несмотря на то, что все имена еще не определены, среди «железных» кандидатов он назвал Александра Логинова, Евгений Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева и Александра Поварницына.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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