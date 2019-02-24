Болельщики поздравили уроженку Ижевска Алину Загитову с годовщиной победы на Олимпийских Играх
Ровно год прошел с момента, когда Алина Загитова получила золотую медаль на Олимпийских Играх. Тогда «красная балерина» сделала настоящий подарок всем жителям России. О том, как это было, можно прочитать в нашем материале.
В честь этого, ее болельщики решили сделать сюрприз. Они подготовили букеты цветов и огромные шарики, которые оказались у Алины.
- Я начала прямую трансляцию, чтобы сказать всем огромное спасибо за поздравление, - рассказала Алина в Инстаграм. – Отдельное спасибо teamZagitova (группа болельщиков – Прим.ред.), потому что сделали такой сюрприз приятный.
Отметим, что болельщики сделали подарки не только Алине, но ее бабушке и тренерам.
- Еще хотела бы поздравить всех мужчин с 23 февраля. Спасибо, что вы у нас есть, защищаете нас. Спасибо, - сказала Алина.
После прямого эфира она вновь убежала на тренировку. Девушка готовится сейчас к чемпионату мира, который пройдет с 18 по 26 марта в Японии. Кстати, в тренировках ей помогает любимец – собачка Масару (видео).
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Alina Zagitova Instagram 2019 2 23.Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice
ИСТОЧНИК KP.RU
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