По делу взрыва дома на улице Удмуртской в Ижевске признали пострадавшими почти 460 человек

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-25T09:40:09+03:00

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В понедельник, 25 февраля, в Верховном суде Удмуртии начались судебные прения сторон по уголовному делу в отношении Александра Копытова, которого обвиняют во взрыве дома на улице Удмуртская в Ижевске. Как сообщила прокурор отдела гособвинителей уголовного судебного управления Эльвира Юсупзянова, в рамках прений стороны будут высказывать свои позиции по делу. Напомним, что мужчину признали невменяемым и сам он не присутствует на заседаниях.

- Он находится в медицинском учреждении. На заседаниях он не может находиться, так как представляет опасность для себя и окружающих, - сообщила Эльвира Юсупзянова.

Фото: Дмитрий Селезнев Признали потерпевшими 459 человек. Дело составляет 59 томов.

С учетом того, что Александра Копытова признали невменяемым, он не подлежит уголовной ответственности и будет направлен на принудительное лечение. Сроки, процесс и место прохождение лечения определяется специальной комиссией из соответствующих специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU