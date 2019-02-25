Два автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-25T11:40:43+03:00

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В Ижевске, 22 февраля, на 14 километре автодороги «западный обход г. Ижевска» Завьяловского района столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель машины «Рено-Логан» - 54-летний мужчина при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Тойота», под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Рено-Логан» - 61-летняя женщина, водитель и пассажиры автомобиля «Тойота» - женщина 43 лет и две 17-летние девушки. Всех пострадавших доставили в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствие с пунктом 11.1. Правил дорожного движения РФ, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU