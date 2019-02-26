В Ижевске запустят инвестиционный проект по обновлению электротранспорта
В Ижевске запустят большой инвестиционный проект, который связан с обновлением электротранспорта. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), этот вид транспорта в Ижевске не то что в плачевном состоянии, а «будем говорить прямо - это консервы».
- Могу сказать, что проект связан с обновлением транспорта. Им (проектом. - Прим. ред.) сейчас занимается Константин Сунцов и «Корпорация развития Удмуртии». Уже в 2020 году мы изменим ситуацию, - сообщил Александр Бречалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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