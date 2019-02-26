В Ижевске запустят инвестиционный проект по обновлению электротранспорта

СЕГОДНЯ 06:45 2019-02-26T06:53:47+03:00

Планируется, что уже к 2020 году он изменит ситуацию

Изменить размер текста: A A

В Ижевске запустят большой инвестиционный проект, который связан с обновлением электротранспорта. Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+), этот вид транспорта в Ижевске не то что в плачевном состоянии, а «будем говорить прямо - это консервы».

- Могу сказать, что проект связан с обновлением транспорта. Им (проектом. - Прим. ред.) сейчас занимается Константин Сунцов и «Корпорация развития Удмуртии». Уже в 2020 году мы изменим ситуацию, - сообщил Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции (подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU