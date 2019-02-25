Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции
В Ижевске задержали мошенницу, которая якобы покупала путевки жителям города, но на самом деле деньги тратила на личные нужды. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Удмуртии.
- В 2017 году 38-летняя женщина, которая работала менеджером одной из туристических компаний Ижевска получала от граждан деньги за путевки. При этом, женщина не бронировала и не оплачивала туры, а деньги тратила на личные нужды, - сообщает ведомство.
Ущерб составил 430 тысяч рублей. По фактам мошенничества возбуждено четыре уголовных дела, которые в последующем объединены в одно производство. Было выявлено шесть потерпевших, которым подозреваемая в ходе расследования дела возместила часть морального ущерба.
На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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