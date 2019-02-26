2019-02-26T08:40:41+03:00
Общество

Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству

Соревнования прошли на Аляске
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: facebook.com/vitaly.lednevФото: facebook.com/vitaly.lednev
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Ижевчанин Виталий Леднев стал призером чемпионата мира по ледовому искусству, который прошел на Аляске. Об этом скульптор рассказал на своей странице в Facebook.

Виталий Леднев с резчиком по льду из Иркутска Евгением Горбуновым назвали свою работу «Рыбка» и завоевали с ней на арт-соревнованиях серебро.

Как сообщается на сайте ГТРК «Иркутск», помимо серебряных медалей скульпторы получили по чеку на 1100 долларов.

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Виталий Леденев Евгений Горбунов Чемпионата мира по ледовому искусству проводит на Аляске в городе Фэрбанксе с 14 февраля по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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