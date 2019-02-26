Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству
Ижевчанин Виталий Леднев стал призером чемпионата мира по ледовому искусству, который прошел на Аляске. Об этом скульптор рассказал на своей странице в Facebook.
Виталий Леднев с резчиком по льду из Иркутска Евгением Горбуновым назвали свою работу «Рыбка» и завоевали с ней на арт-соревнованиях серебро.
Как сообщается на сайте ГТРК «Иркутск», помимо серебряных медалей скульпторы получили по чеку на 1100 долларов.
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Виталий Леденев Евгений Горбунов Чемпионата мира по ледовому искусству проводит на Аляске в городе Фэрбанксе с 14 февраля по 31 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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