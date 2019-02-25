«Подручные средства - ведра и альпинистское снаряжение»: как школьники из Удмуртии строили самого высокого снеговика

СЕГОДНЯ 16:14 2019-02-25T16:14:28+03:00

Они, к сожалению, не выиграли в конкурсе от SlivkiShow

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В Удмуртии четверо школьников построили самого высокого снеговика, приняв участие в конкурсе от YouTube-канала SlivkiShow. Организаторы конкурса установили главный приз «100к за снеговика».

Четыре друга, ученики 10 и 11 класса Кильмезской школы объединились и создали самого высокого снеговика в Удмуртии.

- Построить снеговика нам предложил друг, мы долго не задумываясь, согласились. Строили три недели. Из подручных средств использовали ведра, лопаты и…альпинистское снаряжение. В нашей школе практикуется спортивный туризм, мы договорились с руководителем, и он нам дал снаряжение, - рассказывает один из школьников.

Фото: предоставлено школьниками

Снеговик в высоту получился примерно девять метров, до 10 метров не хватило совсем чуть-чуть. На днях на YouTube-канала SlivkiShow подвели итоги конкурса, но ребята ничуть не расстроились и готовы еще принимать участие в таких масштабных конкурсах.

- Мы не капли не расстроились. Пускай у нас не самый большой снеговик в России, но зато самый большой в Удмуртии. Жители села удивлялись, спрашивали, что это. Некоторые сначала не обращали внимания, но вскоре возле снеговика люди собирались толпами, - рассказывает Юрий Кузнецов.

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#100КЗАСНЕГОВИКА #SLIVKISHOW 10 метровый снеговик в Удмуртии..Мы построили самого большого снеговика в Удмуртии, высотой около 10 метров. Строительство заняло около месяца непрерывной работы, каждый день по 4 - 5 часов. Мы построили его для конкурса (100 000 РУБЛЕЙ ЗА СНЕГОВИКА!). Если наш снеговик не победит в конкурсе, в номинации самого высокого, то вот в номинации самый крепкий и долго тающий, то это точно, сами поймете если посмотрите видео. В проект было вложено не мало сил и средств, поэтому мы уверены в победе. Вы можете поддержать в нас, чтоб мы и дальше создавали новые проекты, тем самым о республике Удмуртия узнает больше людей в стране : Яндекс деньги - 410014802470093. Ссылка на фото - https://cloud.mail.ru/public/B7Ee/GVnN6uiH4

ИСТОЧНИК KP.RU