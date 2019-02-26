Чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска, необходимо 4-5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 07:13 2019-02-26T07:29:11+03:00

Власти уже готовятся к приходу паводка

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Чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска, необходимо около 4-5 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+). Сейчас пытаются найти средства на решение проблемы.

- А по коллекторам в республике проблема на 19 миллиардов рублей, - сообщил глава Удмуртии.

Кстати, в этом году уже готовятся к приходу весны. Александр Бречалов провел совещание с главой города Олегом Бекмеметьевым на тему того, что необходимо ускорить вывоз снега.

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ИСТОЧНИК KP.RU