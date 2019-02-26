Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции

СЕГОДНЯ 07:41 2019-02-26T07:41:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Студентке 2 курса ИГМА сделали выговор за мат на лекции. Об этом сообщается в группе «Профсоюз обучающихся ИГМА» «ВКонтакте».

Как ответили в вузе, случай создал прецедент, так как подобное нарушение на комиссии рассматривалось впервые.

– Профсоюз обучающихся настоятельно просит соблюдать правила внутреннего распорядка нашей академии! Нецензурная брань к сожалению часто звучит в стенах нашей alma mater и это совершенно неподобающее поведение для студентов медицинского ВУЗа, – добавили в учебном учреждении.

Отметим, что член Общественной палаты Ижевска, председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Адель Шарипов также считает, что нецензурная лексика в стенах вуза звучать не должна.

– Использовать нецензурную лексику в стенах вуза, естественно, нельзя. Но и наказывать одну девочку, в то время, когда это норма для большинства взрослых, тоже не очень. Пусть кинет в неё камень только тот, кто этого себе никогда не позволял, – добавил Шарипов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU