2019-02-26T07:41:07+03:00
Происшествия

Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции

Данный случай создал прецедент для вуза
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: pixabayФото: pixabay
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Студентке 2 курса ИГМА сделали выговор за мат на лекции. Об этом сообщается в группе «Профсоюз обучающихся ИГМА» «ВКонтакте».

Как ответили в вузе, случай создал прецедент, так как подобное нарушение на комиссии рассматривалось впервые.

– Профсоюз обучающихся настоятельно просит соблюдать правила внутреннего распорядка нашей академии! Нецензурная брань к сожалению часто звучит в стенах нашей alma mater и это совершенно неподобающее поведение для студентов медицинского ВУЗа, – добавили в учебном учреждении.

Отметим, что член Общественной палаты Ижевска, председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Адель Шарипов также считает, что нецензурная лексика в стенах вуза звучать не должна.

– Использовать нецензурную лексику в стенах вуза, естественно, нельзя. Но и наказывать одну девочку, в то время, когда это норма для большинства взрослых, тоже не очень. Пусть кинет в неё камень только тот, кто этого себе никогда не позволял, – добавил Шарипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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