2019-02-25T10:26:17+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения

Этери Тутберидзе исполнилось 45 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitova/Фото: instagram.com/azagitova/
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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова тепло поздравила в инстаграм своего тренера с днем рождения.

- С Днём Рождения, Этери Георгиевна!!! Для меня Вы самый лучший тренер и наставник. Вы пример красоты, женственности, целеустремлённости, силы духа, жизнерадостности и многих-многих других качеств, которые меня в Вас восхищают и вдохновляют. Вы заряжаете неземной энергией, отчего хочется идти только вперёд. Желаю Вам новых побед, крепкого здоровья, неотразимой красоты и огромного терпения спасибо, что в один прекрасный день увидели во мне потенциал и взяли меня под своё чуткое крыло Миллион раз СПАСИБО, - написала олимпийская чемпионка.

Знаменитому тренеру Этери Тутберидзе 24 февраля исполнилось 45 лет, она отметила праздник в кругу самых близких, в том числе оказалась и Алина Загитова.

Напомним, Алина Загитова готовится к Чемпионату мира, который пройдет в марте. В подготовке к соревнованиям справиться со стрессом ей помогает любимый питомец Масару.

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Этери Тутберидзе День Рождения, Алина Загитова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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