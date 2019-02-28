2019-02-28T06:19:58+03:00
Общество

«Бурановские бабушки» из Удмуртии дали совет украинским артистам на счет «Евровидения»

Напомним, что Украина отказалась участвовать в вокальном конкурсе
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/b_babushkiФото: vk.com/b_babushki
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«Бурановские бабушки» из Удмуртии дали совет артистам из Украины в преддверии вокального конкурса «Евровидение-2019». Как сообщает телеканал «Звезда», художественный руководитель коллектива Анна Прокопьева призвала артистов не отступать от собственных убеждений.

- И настаивать, чтобы артист назвал Крым украинским и еще какие-то постулаты политические, которые абсолютно никаким образом не связаны с творчеством, совершенно бесчестно и нечеловечно по отношению к нему, - сказала Анна Прокопьева.

Напомним, что Украина отказалась участвовать в вокальном конкурсе после череды скандалов. Национальная общественная телерадиокомпания пояснила, что есть проблема в музыкальной индустрии, а именно - «связи артистов незалежной с российским шоу-бизнесом».

Стоит отметить, что сейчас в Удмуртии существует два фольклорных коллектива – «Бурановские бабушки» и «Бабушки из Бураново». Последние являются участницами «Евровидения-2012». Позже сформировался более молодой коллектив, который выступает по России – «Бурановские бабушки» (подробнее о новом составе).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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