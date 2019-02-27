2019-02-27T13:53:04+03:00
Общество

8 марта в Ижевске состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов»

Он пройдет на набережной городского пруда
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ильяс БекмансуровФото: Ильяс Бекмансуров
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В Ижевске пройдет фестиваль фейерверков «Вальс цветов»(0+). Он пройдет 8 марта на набережной городского пруда в 19:00.

В этом году представление для жителей Ижевска будут готовить три команды из разных регионов России. Фейерверки будет сопровождать зажигательная музыка. На данный момент идет отбор участников.

После шоу зрители смогут выбрать лучших мастеров пиротехнического шоу. Победителя будут определять по громкости аплодисментов.

Фото: vk.com/id10711846

Фото: vk.com/id10711846

До начала фестиваля всех гостей ждут праздничные гуляния – выступления творческих коллективов, видео-музыкальное шоу и, конечно же, поздравления мужчин.

Напомним, в 2018 году Международный женский день в Ижевске завершился масштабным фестивалем фейерверков «Вальс цветов». Мы подобрали для вас лучшие фотографии праздничного салюта.

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Фестиваль фейерверков "Вальс цветов" в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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