2019-02-28T06:55:22+03:00
Происшествия

В Ижевске установщик фильтров для воды украл у ветерана 70 тысяч рублей

Позже выяснилось, что мужчина имеет целый «букет» преступлений за плечами
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокурор Октябрьского района Ижевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на кражу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, 8 ноября 2018 года днем он пришел в квартиру к 88-летнему ветерану Великой Отечественной войны. В его обязанности входила установка фильтров для воды.

- В ходе установки системы водоочистки обвиняемый заметил, что на холодильнике у ветерана хранятся денежные средства, и, воспользовавшись моментом, когда ветеран находился в другой комнате, мужчина похитил часть из указанных денежных средств в размере 70 000 рублей, - сообщили в пресс-службе.

Задержали мужчину уже на выходе из подъезда. По результатам расследования обвиняемый свою вину не признал. Сейчас ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Установлено, что на момент совершения данного преступления обвиняемый имел три неснятых и непогашенных судимости за совершение тяжких корыстных преступлений: двух разбоев и трех грабежей и лишь в апреле 2015 года освободился из мест лишения свободы, - дополнили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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