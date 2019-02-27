Танцор из Ижевска скончался от пневмонии

СЕГОДНЯ 11:38 2019-02-27T12:51:29+03:00

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В ночь на 24 февраля в Воткинске скончался танцор из Ижевска. 34-летний Александр (известный в Ижевске под сценическим именем Александр Денди) переехал в Москву 10 лет назад, однако оставил на родине много друзей и родных.

- Я и мама были с ним до последнего… - коротко делится сестра-двойняшка Александра Екатерина. По словам родных, причиной смерти стала пневмония.

- Яркий, позитивный, всегда улыбчивый. Танцор и актёр травести жанра. Профессионал с большой буквы. Все делал педантично. Одно время мы с Сашей жили в соседних квартирах, делились едой, новостями, радостями и невзгодами, - вспоминает известный ижевский модельер Олег Ажгихин.

По словам модельера, Александр сам придумывал и шил шикарные костюмы, а его квартира всегда походила на яркую творческую мастерскую. Несколько раз он открывал показы мод в презентации коллекций одежды модельера.

- Раньше он преподавал хореографию в моей школе моделей. Несколько раз открывал показ в презентации новых коллекций одежды.

Теплыми словами отзывается об Александре и его подруга Надежда.

- Вспоминая о нем, я всегда вспоминаю о его яркой улыбке. Он был доброжелательным, неконфликтным. Талантлив во всем! Душа кампании. К нему всегда тянулись люди. Человек-праздник. Мы провели с ним не одну ночь в репетициях и пошиве костюмов.

Прощание с Александром состоялось 26 февраля. Проститься с ним пришли десятки родных и друзей.

Редакция выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU