Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска
Сейчас там образовалась огромная пробка
Фото: ИГГС
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В четверг, 28 февраля, на набережной Ижевска произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, столкнулось порядка 6-7 автомобилей. Сейчас образовалась огромная пробка от проезда имени Дерябина до улицы 14-ая.
Также движение затруднено на улице Милиционная (в сторону центра), перекрестке улиц Удмуртская и Ленина (во всех направлениях), Кирова-Пушкинская, Карла Либкнехта-Карла Маркса, Удмуртская-Авангардная. Судя по данным «Яндекса» пробки в городе достигают 7 баллов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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