Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-28T07:49:22+03:00

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В четверг, 28 февраля, на набережной Ижевска произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, столкнулось порядка 6-7 автомобилей. Сейчас образовалась огромная пробка от проезда имени Дерябина до улицы 14-ая.

Также движение затруднено на улице Милиционная (в сторону центра), перекрестке улиц Удмуртская и Ленина (во всех направлениях), Кирова-Пушкинская, Карла Либкнехта-Карла Маркса, Удмуртская-Авангардная. Судя по данным «Яндекса» пробки в городе достигают 7 баллов.

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ИСТОЧНИК KP.RU