13-летнюю девочку сбили в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-27T16:25:51+03:00

Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу

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В Ижевске, 27 февраля, по улице Буммашевская №5 машина «Лада-Гранта» сбила 13-летнего подростка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 28-летний водитель «Лада-Гранта» сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU