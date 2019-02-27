2019-02-27T16:25:51+03:00
Происшествия

13-летнюю девочку сбили в Ижевске

Она переходила дорогу по нерегулируемому переходу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ИГГС Макся СмышляевФото: ИГГС Макся Смышляев
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В Ижевске, 27 февраля, по улице Буммашевская №5 машина «Лада-Гранта» сбила 13-летнего подростка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 28-летний водитель «Лада-Гранта» сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП девочка получила травмы, ее отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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