На улице Азина в Ижевске автобус насмерть сбил пешехода
В субботу, 2 марта, в Ижевске на улице Азина, около отдела полиции, произошло смертельное ДТП. Как сообщил руководитель 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин, авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Под колеса автобуса попал мужчина.
- Со слов очевидцев, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, - рассказал Вениамин Павлович.
На вид погибшему 50-60 лет. Сам автобус не является маршрутным. В тот момент перевозил рабочих.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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