Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:43 2019-03-01T14:26:44+03:00

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В Удмуртии на 119 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в нетрезвом состоянии столкнулся с впереди двигающимся автомобилем «Рено-Сандеро», которым управлял 50-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель машины ВАЗ-2114 получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU