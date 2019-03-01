Два автомобиля столкнулись на трассе в Удмуртии
В Удмуртии на 119 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
- 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 в нетрезвом состоянии столкнулся с впереди двигающимся автомобилем «Рено-Сандеро», которым управлял 50-летний мужчина, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель машины ВАЗ-2114 получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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