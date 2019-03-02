За сутки трое жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-02T16:01:50+03:00

В целом они похитили больше 75 тысяч рублей

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За сутки в полицию обратились двое жителей Сарапула и один ижевчанин с сообщением, что стали жертвами телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, во всех случаях потерпевшим звонил «сотрудник банка» и сообщал, что необходимо предотвратить несанкционированное снятие денег с карты.

- Просил предоставить сведения о банковской карте. В результате со счетов потерпевших были списаны денежные средства на сумму свыше 75 000 рублей, - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВАЖНО!

МВД по Удмуртии напоминает владельцам банковских карт:

- ни в коем случае не передавайте конфиденциальную информацию (номера и пароли банковской карты) неизвестным;

- помните: работники банка не будут спрашивать о наличии и размере средств на Вашем счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого Вы являетесь;

- установите на свои телефон и компьютеры антивирусную программу и следите за её регулярным обновлением. Кроме того, не устанавливайте на мобильный телефон и прочие устройства, на которые банк отправляет SMS-сообщения с подтверждающим одноразовым паролем, приложения, полученные от неизвестных вам источников. Помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS/MMS/e-mail-сообщения.

Если вы стали жертвой подобного преступления, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону 02 (со всех мобильных – 102) или в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU