Звезды мирового футбола посетили школу футбола «Зенит-Ижевск»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-03-05T10:18:52+03:00

Они пообщались с юными футболистами и раздали автографы

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Ижевск посетили звезды мирового футбола – Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках проекта «Уроки футбола» они встретились с юными футболистами в школе «Зенит-Ижевск» приняли участие в награждении лучших футболистов, пообщались с воспитанниками «Зенита» и раздали автографы.

- Для достижения победы в этом виде спорта необходимо любить мяч, ставить высокие требования и быть недовольным собой, - поделился тремя главными принципами футболистов Алексей Смертин.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также спортсмены встретились с командами детских домов Удмуртии, лучшие из которых получили мячи с автографами. Ребята рассказали чемпионам о своих достижениях и планах. Например, команда Республиканского детского дома год назад стала победителем ежегодного Всероссийского турнира по футболу «Будущее зависит от тебя» в Екатеринбурге. Этой победой футболисты заслужили право участвовать в играх финального этапа турнира в городе Сочи.

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ИСТОЧНИК KP.RU