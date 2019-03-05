Звезды мирового футбола посетили школу футбола «Зенит-Ижевск»
Ижевск посетили звезды мирового футбола – Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
В рамках проекта «Уроки футбола» они встретились с юными футболистами в школе «Зенит-Ижевск» приняли участие в награждении лучших футболистов, пообщались с воспитанниками «Зенита» и раздали автографы.
- Для достижения победы в этом виде спорта необходимо любить мяч, ставить высокие требования и быть недовольным собой, - поделился тремя главными принципами футболистов Алексей Смертин.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Также спортсмены встретились с командами детских домов Удмуртии, лучшие из которых получили мячи с автографами. Ребята рассказали чемпионам о своих достижениях и планах. Например, команда Республиканского детского дома год назад стала победителем ежегодного Всероссийского турнира по футболу «Будущее зависит от тебя» в Екатеринбурге. Этой победой футболисты заслужили право участвовать в играх финального этапа турнира в городе Сочи.
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Ижевск посетили звезды мирового футбола – Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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