Фанаты нарисовали на печенье фигуристку из Удмуртии Алину Загитову

СЕГОДНЯ 07:59 2019-03-05T09:26:27+03:00

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Японская художница Сидзука Кога сделала печенье с портретом Алины Загитовой и ее собакой Масару. Об этом сообщается в инстаграме фанатов спортсменки.

- Реальная Загитова-сан настолько красивая, что я не могу полностью отразить её красоту в своих картинах из печенья, - сказала художница.

Печенье сделали из полностью натуральных ингредиентов. Художница вручила его в подарок Алине на фестивале “Сакура” в Японии.

- Мы с Масару с большим удовольствием приняли участие в фестивале "Сакура", который прошёл в Москве в рамках года Японии в России. Я имела честь встретиться и получить приветственные подарки от представителей различных префектур Японии. Спасибо большое Посольству Японии за приглашение и честь быть в кругу уважаемых гостей, - написала Алина Загитова в своем инстаграме.

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Алина Загитова чемпионат мира 2019 в Японии тренировка .

ИСТОЧНИК KP.RU