На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля
5 марта, во вторник, на 33 км на автодороге «Ижевск-Нылга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- Автомобиль «Рено-Логан», за рулем которого был 54-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Ярис», - сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины «Рено-Логан» - 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их увезли в больницу.
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ДТП на трассе Ижевск-Нылга 5 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU
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