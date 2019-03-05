2019-03-05T10:55:18+03:00
Происшествия

На трассе в Удмуртии столкнулись два автомобиля

Есть пострадавшие [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено очевидцамиФото: предоставлено очевидцами
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5 марта, во вторник, на 33 км на автодороге «Ижевск-Нылга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Автомобиль «Рено-Логан», за рулем которого был 54-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота-Ярис», - сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины «Рено-Логан» - 54-летний мужчина и 52-летняя женщина. Их увезли в больницу.

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ДТП на трассе Ижевск-Нылга 5 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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