2019-03-03T14:28:45+03:00
Общество

Обзор ДТП в Ижевске и Удмуртии: массовое столкновение на набережной и трое погибших на дорогах

Рассказываем о самых страшных авариях, случившихся с 25 февраля по 3 марта
Константинова Ольга
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Массовое ДТП на набережной Фото: https://vk.com/udmurtiya_18regМассовое ДТП на набережной Фото: https://vk.com/udmurtiya_18reg
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Массовое ДТП на набережной

Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска в четверг, 28 февраля. По сообщениям очевидцев, столкнулись 6-7 автомобилей. В результате образовалась пробка от проезда имени Дерябина до улицы 14-ой

Сбитая на «зебре» девочка

Днем ранее, 27 февраля, на улице Буммашевской сбили 13-летнего подростка. По данным 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу девочку сбил 28-летний водитель «Лады-Гранты». Подростка госпитализировали с травмами.

Фото: ИГГС Макся Смышляеа

Фото: ИГГС Макся Смышляеа

Смертельное столкновение ВАЗа и грузовика

Утром 3 марта на 35-м км трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии произошло столкновение ВАЗа и грузовика. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Два ее пассажира погибли, а саму автоледи госпитализировали с травмами.

Сбитый насмерть пешеход

ДТП с летальным исходом произошло на ул. Азина в Ижевске 2 марта. Под колеса автобуса на регулируемом пешеходном переходе попал мужчина. По словам очевидцев, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Фото: vk.com/izhevsk118

Фото: vk.com/izhevsk118

ИСТОЧНИК KP.RU

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