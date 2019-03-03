Обзор ДТП в Ижевске и Удмуртии: массовое столкновение на набережной и трое погибших на дорогах

Массовое ДТП на набережной

Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска в четверг, 28 февраля. По сообщениям очевидцев, столкнулись 6-7 автомобилей. В результате образовалась пробка от проезда имени Дерябина до улицы 14-ой

Сбитая на «зебре» девочка

Днем ранее, 27 февраля, на улице Буммашевской сбили 13-летнего подростка. По данным 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу девочку сбил 28-летний водитель «Лады-Гранты». Подростка госпитализировали с травмами.

Фото: ИГГС Макся Смышляеа

Смертельное столкновение ВАЗа и грузовика

Утром 3 марта на 35-м км трассы Елабуга-Пермь в Удмуртии произошло столкновение ВАЗа и грузовика. По предварительным данным, 40-летняя женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Два ее пассажира погибли, а саму автоледи госпитализировали с травмами.

Сбитый насмерть пешеход

ДТП с летальным исходом произошло на ул. Азина в Ижевске 2 марта. Под колеса автобуса на регулируемом пешеходном переходе попал мужчина. По словам очевидцев, он переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.