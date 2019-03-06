Жителя Удмуртии убило манипулятором на заводе в Елабуге

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-06T12:46:48+03:00

Через пару часов после трагедии скончался его отец [видео 18+]

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Вечером 2 марта на заводе «Кастамону Вуд Индастри» в Елабуге произошла трагедия. Там скончался 38-летний мужчина, который был жителем села Грахово. Известно, что мужчина проработал три месяца и был на должности контролера качества продукции и технологического процесса.

- По версии следствия, во время выполнения работ на линии прессования, контролера придавило автоматизированным манипулятором, в результате чего последний получил множественные травмы тела. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Мужчину срочно доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти.

- В ночь со 2 на 3 марта на заводе «Кастамону» случилась трагедия, в результате которой погиб один из работников предприятия. В настоящий момент идет расследование всех обстоятельств случившегося. Подключены надзорные органы, прокуратура. Администрация Кастамону сожалеет о случившемся и выражает соболезнования семье и родственникам погибшего сотрудника, - сообщили на заводе порталу «Татар-Информ».

У погибшего не было жены и детей. А отец, после получения известия о гибели сына, почувствовал себя плохо и вскоре скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU