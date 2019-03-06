В Удмуртии вновь разыскивают 14-летнего подростка
В Удмуртии разыскивают пропавшего 14-летнего Анатолия Калегина. Он ушел из дома в селе Малая Пурга 4 марта и больше не выходил на связь с родственниками. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18». Возможно, находится в Ижевске.
Он был одет: в черную матерчатую куртку, черные зауженные брюки под джинсы, черные летние кроссовки с белой подошвой, черную вязаную шапку с логотипом NIKE.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО «Регион 18»: 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).
Кстати, подросток теряется уже не первый раз (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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