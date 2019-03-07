2019-03-07T06:45:21+03:00
Общество

«Студентки академии «Х» С-70»: Уроженка Ижевска Алина Загитова стала супергероем

Фигуристке дали способность повелевать огнем
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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В «Инстаграме» опубликовали серию комиксов, которая посвящена российским фигуристкам и, в частности, уроженке Ижевска Алине Загитовой. Художница Диана Бадлер стала первая, кто представил спортсменок в образе супергероев, в том числе Людей X.

Фото: @diana_badler

Фото: @diana_badler

Например, есть композиция «Студентки академии «Х» С-70», где подопечные Этери Тутберидзе владеют сверхспособностями. Алина Загитова по щелчку пальцев зажигает огонь, Юлия Липницкая повелевает водой, Александра Трусова с довольно недоброй улыбкой на лице формирует на ладони мини-торнадо, Евгения Медведева же может управлять плазмой.

Фото: @diana_badler

Фото: @diana_badler

Есть арты, где фигуристки в военных мундирах, лирические композиции, открытка-поздравление с Днем рождения Масару – любимец Алины и фантазии на тему борьбы девушек на Олимпийских Играх.

Фото: @diana_badler

Фото: @diana_badler

Фото: @diana_badler

Фото: @diana_badler

Напомним, что уже 18 марта в японском городе Сайтама начинается чемпионат мира по фигурному катанию, где Россию представят Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. В запасных значатся Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

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В сети появилось очень милое видео с тренировки Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

7 самых ярких нарядов Алины Загитовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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