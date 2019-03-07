«Студентки академии «Х» С-70»: Уроженка Ижевска Алина Загитова стала супергероем
В «Инстаграме» опубликовали серию комиксов, которая посвящена российским фигуристкам и, в частности, уроженке Ижевска Алине Загитовой. Художница Диана Бадлер стала первая, кто представил спортсменок в образе супергероев, в том числе Людей X.
Фото: @diana_badler
Например, есть композиция «Студентки академии «Х» С-70», где подопечные Этери Тутберидзе владеют сверхспособностями. Алина Загитова по щелчку пальцев зажигает огонь, Юлия Липницкая повелевает водой, Александра Трусова с довольно недоброй улыбкой на лице формирует на ладони мини-торнадо, Евгения Медведева же может управлять плазмой.
Фото: @diana_badler
Есть арты, где фигуристки в военных мундирах, лирические композиции, открытка-поздравление с Днем рождения Масару – любимец Алины и фантазии на тему борьбы девушек на Олимпийских Играх.
Фото: @diana_badler
Фото: @diana_badler
Напомним, что уже 18 марта в японском городе Сайтама начинается чемпионат мира по фигурному катанию, где Россию представят Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева. В запасных значатся Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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