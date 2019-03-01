В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска Алины Загитовой

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-01T13:49:43+03:00

На данный момент она готовится к чемпионату мира

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В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска, фигуристки Алины Загитовой. Видео разместили на фан-аккаунте тренера Алины Этери Тутберидзе.

- Остаёмся на дополнительном льду с малышами, чтобы усилить компоненты. Немного юмора полезно в работе!, - написали под видео.

Напомним, что Алина Загитова сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии.

На днях Алине Загитовой вручили награду от Федерации спортивных журналистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU