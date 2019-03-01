В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска Алины Загитовой
В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска, фигуристки Алины Загитовой. Видео разместили на фан-аккаунте тренера Алины Этери Тутберидзе.
- Остаёмся на дополнительном льду с малышами, чтобы усилить компоненты. Немного юмора полезно в работе!, - написали под видео.
Напомним, что Алина Загитова сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в Японии.
На днях Алине Загитовой вручили награду от Федерации спортивных журналистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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