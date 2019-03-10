2019-03-10T08:38:12+03:00
Общество

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева запустила коллаборацию с футболистами «Зенита»

Об этом спортсменка сообщила в соцсетях
Анастасия Волкова
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В честь 8 Марта уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева запустила коллаборацию с футбольным клубом «Зенит». В одной из социальных сетей она обратилась к подписчикам с просьбой задать вопросы футболистам.

- Придумывайте свои вопросы, абсолютно любые: смешные, провокационные, серьезные, на что хватит вашей фантазии. Затем напишите их здесь в комментариях, а я на следующей неделе поеду на базу «Зенита» и задам самые популярные из них футболистам. Уверена, из этого получится что-то очень интересное, - сообщила спортсменка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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