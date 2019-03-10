Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева запустила коллаборацию с футболистами «Зенита»
В честь 8 Марта уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева запустила коллаборацию с футбольным клубом «Зенит». В одной из социальных сетей она обратилась к подписчикам с просьбой задать вопросы футболистам.
- Придумывайте свои вопросы, абсолютно любые: смешные, провокационные, серьезные, на что хватит вашей фантазии. Затем напишите их здесь в комментариях, а я на следующей неделе поеду на базу «Зенита» и задам самые популярные из них футболистам. Уверена, из этого получится что-то очень интересное, - сообщила спортсменка.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевске состоится Всероссийский турнир по настольному теннису среди молодежи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»