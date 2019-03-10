2019-03-10T13:03:23+03:00
Спорт

Завершивший спортивную карьеру лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин: «Я достиг того, что хотел. Наступило время менять направление»

Спортсмен прилетел в Ижевск и поделился планами на будущее
Анастасия Волкова
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10 марта закончивший спортивную карьеру Максим Вылегжанин прилетел в Ижевск после этапа Кубка Мира в Норвегии, где занял второе место. Спортсмен поделился своими планами на будущее.

- Решение завершить спортивную карьеру было несложным моментом, я был к этому готов. Я достиг того, чего хотел. Насупило время менять направление. Федерацию лыжных гонок я не оставлю. Чем займусь дальше, посмотрим. Я завершил только международную карьеру, впереди Чемпионат России, - прокомментировал Максим.

Кроме того, стало известно, что строящийся лыжный центр в Шаркане будет носить имя Максима Вылегжанина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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