Князь серебряный: лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин занял 2 место на этапе Кубка мира в Норвегии
Максим Вылегжанин – лыжник из Удмуртии – стал вторым на этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсмен участвовал в королевском мужском марафоне классическим стилем. Эмоциями от последней в профессиональной карьере гонке Максим поделился в соцсетях.
- Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! Р.S. Лыжи на гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся на лыжне и не только, – прокомментировал лыжник.
От 1 места Вылегжанина отделяла секунда – он уступил Александру Большунову. Бронзу получил Андрей Ларьков.
Напоминаем, что ранее Максим заявил, что завершает спортивную карьеру.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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