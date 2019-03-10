2019-03-10T10:35:52+03:00
Спорт

Князь серебряный: лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин занял 2 место на этапе Кубка мира в Норвегии

Гонка прошла в Осло
Анастасия Волкова
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@max_vylegzhanin@max_vylegzhanin
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Максим Вылегжанин – лыжник из Удмуртии – стал вторым на этапе Кубка мира в Норвегии. Спортсмен участвовал в королевском мужском марафоне классическим стилем. Эмоциями от последней в профессиональной карьере гонке Максим поделился в соцсетях.

- Желаю всем именно так завершать профессиональную спортивную карьеру! Спасибо всем! Р.S. Лыжи на гвоздь не вешаю, а заканчиваю выступать только на ЭКМ, ЧМ и О.И. Увидимся на лыжне и не только, – прокомментировал лыжник.

От 1 места Вылегжанина отделяла секунда – он уступил Александру Большунову. Бронзу получил Андрей Ларьков.

Напоминаем, что ранее Максим заявил, что завершает спортивную карьеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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