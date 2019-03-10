Светлане Сургановой сделали сюрприз в Ижевске
9 марта в Ижевске прошел концерт группы «Сурганова и оркестр». Перед выступлением поклонники преподнесли Светлане подарок – яркий постер с фотографиями. Его украшали и надписи: «Сурганова и оркестр, спасибо за 15 лет!».
- Дорогой Ижевск! Спасибо за такой сюрприз и хорошее настроение перед концертом! Мы не подкачаем, - поблагодарила горожан Светлана.
Обещание Сурганова сдержала: концерт удался на славу. В зале не было ни одного свободного места.
Светлана Сурганова благодарит поклонников из Ижевска.
- Класс! Открыла для себя творчество группы. Теперь слушаю, не переставая, - поделилась впечатлениями ижевчанка Валерия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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