Биатлонистка из Удмуртии получила золотую медаль Универсиады
Победу ей принесла гонка сингл-микс
ФОТО: livesport.ru
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9 марта Валерия Васнецова – биатлонистка из Удмуртии в составе с Александром Дедюхиным – уроженца Красноярска стали лучшими в смешанной эстафете Универсиады – синг-миксе.
Спортсмены справились с гонкой на отлично: огневые рубежи биатлонисты прошли без единого промаха и опередили ближайших конкурентов на 6,5 секунд. Вторыми оказались чехи, а бронзу получили французы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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