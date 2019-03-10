К 2024 году в Удмуртии планируют ликвидировать 312 несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 17:30 2019-03-10T17:30:30+03:00

Всего в республике насчитывается 481 такой объект

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Через 5 лет в Удмуртии планируют провести рекультивацию 312 несанцкционированных свалок. Всего по данным на конец 2018 года в республике насчитывается 481 такой объект. Сумма на это требуется немалая – 4, 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минприроды.

При этом на 24 свалках нельзя собрать и вывезти отходы на другое место. Это крупные объекты, рекультивировать их придется на месте.

Отметим, что еще в начале 2018 года было 566 свалок общей площадью 412 Га.

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ИСТОЧНИК KP.RU