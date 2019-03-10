В Ижевске завершился 12 Международный фестиваль циркового искусства

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-10T18:49:26+03:00

В нем приняли участие 200 артистов из 15 стран

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10 марта в Государственном цирке Удмуртии завершился Международный цирковой фестиваль. 200 артистов из 15 стран соревновались за призовые места в различных жанрах: акробатике, воздушной гимнастике, эквилибра, жонглирования, клоунаде и дрессировке хищников.

Так, золото Международного фестиваля циркового искусства получил клоун Владимир Дерябкин и канатоходцы «Сайракан» из России, акробаты с номером «Большой полет» из Северной Кореи и эквилибристы на высоких моноциклов с чашами из Китая.

Серебряными призерами стали эквилибристы на переходной лестнице из России, акробатический дуэт Россия-Украина и акробатический дуэт A&J Великобритания-Украина.

Бронзу получили следующие артисты: силовая пара Акродримз Испания-Польша, манипулятор Рафал Валуш из Польши, дрессировщик Евгений Комиссаренко из России и силовая пара A&A из США.

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ИСТОЧНИК KP.RU