Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске, 12 марта утром на дорогах случился коллапс: перестали работать светофоры на разных участках города, трамваи встали и, конечно же, оттепель принесла гололед на тротуарах. Пользователи соцсетей то и дело пишут о том, что где-то еще один светофор перестал работать.
- Советская & пушкинская работает регулировщик.
- Петрова&Автозаводская не работает светофор аккуратнее.
Фото: ИГГС
-У техносети на 30 Лет Победы не работает светофор.
- Чугуевского-К. М не работает светофор. Огромная пробка в сторону улицы Карла Маркса.
- Советская / пушкинская не работает светофор.
Фото: ИГГС
- 30 лет Победы Х Студенческая и у ИжГТУ не работают светофоры.
Как сообщил начальник 1 одела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужачин, светофоры перестали работать из-за повышенной влажности и дождя. На данный момент устраняют все неполадки, на местах отключения светофоров работают регулировщики.
Фото: ИГГС
Также сегодняшнее утро принесло еще поломку – это трамваи. В сторону улицы Орджоникидзе нет движения.
Пробки на улицах: 10 лет октября- Удмуртская, Майская-Удмуртская, Пушкинская-10 Лет Октября, Кирова-Удмуртская, Ленина-Удмуртская, Промышленная-Орджоникидзе, Карла Маркса-Магистральная.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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