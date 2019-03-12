Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары

СЕГОДНЯ 08:39 2019-03-12T08:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске, 12 марта утром на дорогах случился коллапс: перестали работать светофоры на разных участках города, трамваи встали и, конечно же, оттепель принесла гололед на тротуарах. Пользователи соцсетей то и дело пишут о том, что где-то еще один светофор перестал работать.

- Советская & пушкинская работает регулировщик.

- Петрова&Автозаводская не работает светофор аккуратнее.

Фото: ИГГС

-У техносети на 30 Лет Победы не работает светофор.

- Чугуевского-К. М не работает светофор. Огромная пробка в сторону улицы Карла Маркса.

- Советская / пушкинская не работает светофор.

Фото: ИГГС

- 30 лет Победы Х Студенческая и у ИжГТУ не работают светофоры.

Как сообщил начальник 1 одела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужачин, светофоры перестали работать из-за повышенной влажности и дождя. На данный момент устраняют все неполадки, на местах отключения светофоров работают регулировщики.

Фото: ИГГС

Также сегодняшнее утро принесло еще поломку – это трамваи. В сторону улицы Орджоникидзе нет движения.

Пробки на улицах: 10 лет октября- Удмуртская, Майская-Удмуртская, Пушкинская-10 Лет Октября, Кирова-Удмуртская, Ленина-Удмуртская, Промышленная-Орджоникидзе, Карла Маркса-Магистральная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автомобилисты сообщают о тяжелой ситуации в городе на дорогах. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU