Секретарь Собеза России: Удмуртии надо развивать использование комплексов фиксации нарушений ПДД

СЕГОДНЯ 07:03 2019-03-13T07:03:39+03:00

Удмуртия, Марий Эл и Пенза – отстающие регионы по использованию такой практики

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании в Ижевске 12 марта заявил, что Удмуртии необходимо развивать использование комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Использование фото- и видеофиксации, по его словам, имеет хороший профилактический эффект. Однако в Удмуртии, Марий Эл и Пензенской области показатели использования наименьшие.

Отметим, вопрос обеспечения безопасности дорожного движения был одним из основных в повестке совместного выездного совещания секретаря Совета безопасности России и полпреда России в ПФО. Сред основных задач, поставленных регионам, - снижение смертности от ДТП, сокращение аварийных участков, усиление контроля за осуществлением пассажирских перевозок, развитие санитарной авиации, обеспечение стабильной мобильной связи на трассах, чтобы медицинская помощь вовремя прибывала на место аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU