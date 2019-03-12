2019-03-12T11:23:26+03:00
Общество

Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля

Со второй половины марта начнутся взрывные работы на реках
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается 10-20 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Со второй половины марта по республике начнутся взрывные работы на реках. Такие меру предпринимают для того, чтобы избежать заторных явлений. Также пройдет тренировка: действия при подтоплении населенных пунктов.

В 2019 году в зону возможного подтопления может попасть 24 населенных пунктов на территории Удмуртии: с. Алнаши, с. Вавож, д. Варни, с. Гольяны, г. Ижевск, г. Глазов, с. Яган, п. Балезино, п. Игра, с. Сюмси, с. Селычка, д. Головизнин Язок, с. Завьялово, с. Красногорское, д. Межная, с. Тарасово, с. Кильмезь, п. Ува, починок Ежевский, с. Пудем, г. Воткинск, г. Можга, п. Кез, п. Кизнер

При этом отсутствуют населенные пункты, которые могут быть изолированы от инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Быть ли паводку? Когда в Ижевске наступит весна, и ждать ли жителям подтоплений.

В МЧС по Удмуртии обсудили план мероприятий в период паводка.

Вы думаете, что до весны еще далеко? На ижевском пруду уже начали подготовку к паводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За неделю в Удмуртии ОРВИ заболело более 11 тысяч человек
За сутки в Удмуртии сбили двух подростков-пешеходов
Ближайшие сутки в Ижевске ожидается усиление ветра
У ижевчанки с банковской карты похитили 85 тысяч рублей
Чемпионат России по трековым гонкам завершился в Ижевске
Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год
Весна в Ижевске: неработающие светофоры и трамваи, а также скользкие тротуары
В Ижевске не работают светофоры
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов
В Ижевск приедет полпред президента России Игорь Комаров
В МУП «ДРЭУ» в Ижевске новый руководитель
Школьники из Ижевска получат призы за пятерки
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На нескольких участках в Ижевске перекроют движение в связи со строительством теплотрассы
Девочку, которая пропала 8 марта, разыскивают в Ижевске
Стало известно расписание Чемпионата мира, где выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова
Устроившего взрыв дома в Ижевске отправили на принудительное лечение
Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка в Удмуртии ограничат для большегрузов