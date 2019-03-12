Пик прохождения паводка в Удмуртии ожидается 10-20 апреля

СЕГОДНЯ 11:23 2019-03-12T11:23:26+03:00

Со второй половины марта начнутся взрывные работы на реках

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В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается 10-20 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Со второй половины марта по республике начнутся взрывные работы на реках. Такие меру предпринимают для того, чтобы избежать заторных явлений. Также пройдет тренировка: действия при подтоплении населенных пунктов.

В 2019 году в зону возможного подтопления может попасть 24 населенных пунктов на территории Удмуртии: с. Алнаши, с. Вавож, д. Варни, с. Гольяны, г. Ижевск, г. Глазов, с. Яган, п. Балезино, п. Игра, с. Сюмси, с. Селычка, д. Головизнин Язок, с. Завьялово, с. Красногорское, д. Межная, с. Тарасово, с. Кильмезь, п. Ува, починок Ежевский, с. Пудем, г. Воткинск, г. Можга, п. Кез, п. Кизнер

При этом отсутствуют населенные пункты, которые могут быть изолированы от инфраструктуры.

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В МЧС по Удмуртии обсудили план мероприятий в период паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU