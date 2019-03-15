2019-03-15T10:02:49+03:00
Общество

Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»

Семинары и приемы пройдут в 3 городах республики
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Если вы ищите помощи в своих проблемах, но не знаете к кому обратиться, то Виолетта Полякова – это ваш шанс. Виолетта зарекомендовала себя, показав свои способности на всю страну в шоу «Битва экстрасенсов».

Виолетта – цыганская ведьма-ключница, ясновидящая и участница 17 сезона «Битвы экстрасенсов». Она решила испытать свои силы в известном эзотерическом шоу после 14 клинических смертей. Пройдя все возможные кастинги, ясновидящая вошла в число участников паранормального шоу.

Вот далеко не полный список ее способностей:

• Черная магия

• Белая магия

• Приворот

• Отворот

• Снятие порчи

• Материнский узел

• Обряды на кукле вуду

29 марта ясновидящая Виолетта проведет встречу в Сарапуле, 30 марта в Ижевске, 31 марта в Воткинске. Подробности по телефону 8-922-276-54-98.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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