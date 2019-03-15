Жители Удмуртии смогут встретиться с одной из участниц «Битвы экстрасенсов»
Если вы ищите помощи в своих проблемах, но не знаете к кому обратиться, то Виолетта Полякова – это ваш шанс. Виолетта зарекомендовала себя, показав свои способности на всю страну в шоу «Битва экстрасенсов».
Виолетта – цыганская ведьма-ключница, ясновидящая и участница 17 сезона «Битвы экстрасенсов». Она решила испытать свои силы в известном эзотерическом шоу после 14 клинических смертей. Пройдя все возможные кастинги, ясновидящая вошла в число участников паранормального шоу.
Вот далеко не полный список ее способностей:
• Черная магия
• Белая магия
• Приворот
• Отворот
• Снятие порчи
• Материнский узел
• Обряды на кукле вуду
29 марта ясновидящая Виолетта проведет встречу в Сарапуле, 30 марта в Ижевске, 31 марта в Воткинске. Подробности по телефону 8-922-276-54-98.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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