В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-17T08:42:33+03:00

Он ушел из дома еще 15 февраля

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В Удмуртии продолжают искать 14-летнего уроженца д.Нижний Вишур (Можгинский район-прим.ред.) Кушаева Степана. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Регион 18" в социальный сетях.

Степан ушел из дома еще 15 февраля и до сих пор не вернулся. Был одет в спортивную вязаную шапку черного цвета с помпоном, темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны и черные зимние кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (34139) 3-15-11, 3-15-31 (Дежурная часть Отдела МВД России «Можгинский»).

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ИСТОЧНИК KP.RU